×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta dehşet! Annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 09:43

İstanbul Esenyurt'ta M.C. (17), annesiyle tartışan babası Doğan C. 'yi(41) bıçakladı. Doğan C. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, M.C. ise gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Haberin Devamı

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Doğan C. (41) evinde eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu M.C (17) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Doğan C'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doğan C'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Polis#Kavga

BAKMADAN GEÇME!