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Esenyurt'ta dehşet anlarının görüntüsü çıktı! Biri polis 3 kişi vurulmuştu

#İstanbul#Esenyurt#Saldırı

İstanbul Esenyurt Sanayi Sitesi içerisinde çıkan kavgada, görev istirahatli bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi, tabanca ile vurularak yaralanmıştı. Olaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganların ateş ettiği ve yaraladıkları bir kişiye tekme attıkları anlar bulunuyor.

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Olay, 12 Şubat 17.00 sıralarında Sanayi Sitesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişilerden bazıları, tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler içinde polis memuru Yaşar A.'nın da olduğu 3 kişiyi yaraladı. Saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmiş.

Esenyurtta dehşet anlarının görüntüsü çıktı Biri polis 3 kişi vurulmuştu

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis memurunun ve beraberindeki 2 kişinin vurulduğu anlara dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin ateş ettiği, 3 kişinin vurulduğu, daha sonra yaralılardan birinin saldırganlar tarafından tekmelendiği yansıdı.

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#İstanbul#Esenyurt#Saldırı

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