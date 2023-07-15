Esenyurt'ta dehşet anları: Tabanca ve av tüfeğiyle kurşun yağdırdılar

Haberin Devamı

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araç içinde alkol alanlar ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinleri, araçtakilerin uzaklaşmasını istedi ancak uyarı dikkate alınmayınca kavga çıktı. Mahalle sakinlerinden 2'si kavga ettikleri gruba ateş açtı. Sokakta alkol alan grup hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, silah kullandığı belirlenen mahallelilerden Hamit C. ve Cüneyt B.'yi yakaladı.