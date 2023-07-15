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Esenyurt'ta dehşet anları: Tabanca ve av tüfeğiyle kurşun yağdırdılar

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#Esenyurt#Silah#Çatışma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 13:30

Esenyurt'ta bir araçta alkol alanlar ile mahalleli arasına çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan 2 kişi yakalandı.

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Esenyurt  Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araç içinde alkol alanlar ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Mahalle sakinleri, araçtakilerin uzaklaşmasını istedi ancak uyarı dikkate alınmayınca kavga çıktı. Mahalle sakinlerinden  2'si kavga ettikleri gruba ateş açtı. Sokakta alkol alan grup hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, silah kullandığı belirlenen mahallelilerden Hamit C. ve Cüneyt B.'yi yakaladı.

Esenyurtta dehşet anları: Tabanca ve av tüfeğiyle kurşun yağdırdılar



Hamit C.'nin üzerinden kurusıkı tabanca çıktı. Cüneyt B.'nin ise çatışma sırasında yarı otomatik av tüfeği kullandığı tespit edildi. İki şüpheli hakkında "ateşli silahlarla ilgili kanuna uymamak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından adliyeye sevk edildi.

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#Esenyurt#Silah#Çatışma

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