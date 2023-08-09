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Esenyurt'ta dehşet anları: Kuaföre pompalı tüfekli saldırdı

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#Esenyurt#Kuaför#Pompalı Tüfekle Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 17:24

İstanbul Esenyurt'ta bugün korku dolu anlar yaşandı. M.B.T. adlı kişi alacak verecek meselesi iddiasıyla bir kuaföre pompalı tüfekle saldırdı. M.B.T.'nin olay yerine doğru elinde pompalı tüfekle geldiği anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

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Olay bugün saat 15.00 sıralarında Esenyurt'un Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuaför salonuna silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin M.B.T. isimli bir kişi olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

İncelemelerini derinleştiren polis, M.B.T.'nin iş yerinin eski sahibi T.B. ve iş yeri çalışanı M.A.G. ile aralarında husumet olduğunu, şüphelinin silahlı saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini belirledi. M.B.T., ekiplerce gözaltına alındı. 

Öte yandan şüphelinin elinde pompalı silahla yürüdüğü anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

 

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#Esenyurt#Kuaför#Pompalı Tüfekle Saldırı

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