×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta dehşet! 15 yaşındaki çocuk 'Bana şaka yapma' dediği arkadaşı tarafından muştayla öldüresiye dövüldü

Güncelleme Tarihi:

Esenyurtta dehşet 15 yaşındaki çocuk Bana şaka yapma dediği arkadaşı tarafından muştayla öldüresiye dövüldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 11:24

İstanbul Esenyurt’ta 15 yaşındaki Bünyamin B., aynı yaştaki arkadaşına "Bana şaka yapma" dediği için muştalı saldırıya uğradı. Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.’nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, Bünyamin B. isimli 15 yaşındaki çocuk, yaşıtı başka bir çocuğun muştalı saldırısına uğradı. Olay sonrasında yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.’nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

Bünyamin B.’nin ağabeyi, "Benim kardeşim, arkadaşına ‘Bana şaka yapma’ dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Akran Zorbalığı#Darp

BAKMADAN GEÇME!