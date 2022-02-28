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Esenyurt'ta 'çuvallı' hırsız yakalandı! 80 çift ayakkabı çıktı

#Hırsızlık#Çuvallı#Esenyurt

Esenyurt'ta girdiği apartmandaki ayakkabıları çuvala doldurarak çaldığı için ‘Çuvallı’ lakabı ile bilinen ayakkabı hırsızı yakalandı. Evde yapılan aramada 80 çift çalıntı ayakkabı bulundu.

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Esenyurt’ta farklı zamanlarda farklı noktalarda birden fazla apartmana girerek onlarca ayakkabı çalan hırsız vatandaşları canından bezdirdi. Esenyurt Devriye Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucu hırsızın kimliği tespit edildi. Çınar Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlenen Y.A. isimli kadının evine polis ekipleri baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda çuval çuval ayakkabı bulundu.

Esenyurtta çuvallı hırsız yakalandı 80 çift ayakkabı çıktı


Y.A. gözaltına alınırken çuvallar dolusu ayakkabıları da karakola götürmek üzere polis araçlarına taşıdı. Ekipler, 80 çift ayakkabının olduğu çuvalları araçlara sığdırırken zorluk yaşadı. ‘Çuvallı’ lakaplı hırsızın geçtiğimiz günlerde ise bir apartmandan ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Esenyurtta çuvallı hırsız yakalandı 80 çift ayakkabı çıktı

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#Hırsızlık#Çuvallı#Esenyurt

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