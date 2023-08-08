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Esenyurt'ta çocuk kavgası büyüdü: 3 yaralı

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga
Esenyurtta çocuk kavgası büyüdü: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 17:35

Esenyurt’ta sokakta oynayan çocuklarının kavgasına ailelerin de karışmasıyla, silah ve döner bıçağıyla 3 kişi yaralandı.

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Olay, Esenyurt Pınar Mahallesinde 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oynayan çocukların kavga ettiğini gören iki aile arasında tartışma yaşandı.

Esenyurtta çocuk kavgası büyüdü: 3 yaralı

Aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. kavga eden taraflardan biri silahla havaya ateş etmeye başladı. Sopa ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavga devam etti. Ailelerin kavgasını gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi.

Esenyurtta çocuk kavgası büyüdü: 3 yaralı

Olay yerine gelen özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan ailelerden 1 kişi silahla, 2 kişi ise döner bıçağıyla boynundan yaralandı.

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Esenyurtta çocuk kavgası büyüdü: 3 yaralı

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. 

Esenyurtta çocuk kavgası büyüdü: 3 yaralı

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga

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