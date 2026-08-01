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Esenyurt'ta cinayet şüphelisine özel harekatlı operasyon: Şüpheli bulunamadı, eşi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt Cinayet#Özel Harekat Operasyonu#Cinayet Şüphelisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 11:11

İstanbul Esenyurt'ta, Adana'da işlenen bir cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir siteye özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Belirlenen adreste bulunamayan cinayet şüphelisinin eşi Ö.F. gözaltına alınırken, ekiplerin siteye girdiği ve şüphelinin eşinin götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’da işlenen bir cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aranan cinayet şüphelisinin Esenyurt’taki bir sitede bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, özel harekat polislerinin desteğiyle siteye operasyon düzenledi.

Esenyurtta cinayet şüphelisine özel harekatlı operasyon: Şüpheli bulunamadı, eşi gözaltına alındı

Özel harekat polisleri siteye girerek cinayet şüphelisinin bulunduğu değerlendirilen evde arama yaptı. Ancak şüpheli bulunamadı. Çalışmaların devamında şüphelinin eşi Ö.F., cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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Esenyurtta cinayet şüphelisine özel harekatlı operasyon: Şüpheli bulunamadı, eşi gözaltına alındı

OPERASYON KAMERADA

Operasyon sırasında özel harekat polislerinin site içerisinde koşarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurtta cinayet şüphelisine özel harekatlı operasyon: Şüpheli bulunamadı, eşi gözaltına alındı

Görüntülerde Ö.F.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldüğü anlar da yer aldı. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir kadının özel harekat polislerini görünce yaşadığı şaşkınlık da görüntülere yansıdı.

Esenyurtta cinayet şüphelisine özel harekatlı operasyon: Şüpheli bulunamadı, eşi gözaltına alındı

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#Esenyurt Cinayet#Özel Harekat Operasyonu#Cinayet Şüphelisi

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