Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta çekiçli dehşet! Yol verme kavgası kamerada

Güncelleme: 35 dk önce

#İSTANBUL#Esenyurt#Trafik
Esenyurtta çekiçli dehşet Yol verme kavgası kamerada

ESENYURT TEM Otoyolu'nda 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışan 2 sürücü, sopa ve çekiçle birbirine saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haberin Devamı

TEM Otoyolu Esenyurt mevki Ankara istikametinde dün iddiaya göre, bir hafif ticari araç sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada, yoldaki kamyonun kör noktasında durdu. Kamyon şoförünün korna çalarak tepki göstermesiyle iki taraf arasında tartışma başladı. Öfkelenen hafif ticari aracın sürücüsü, eline aldığı sopa ile kamyona vurmaya başladı. Kamyon şoförü de aracın içinden çekiç ile vurmaya çalıştı. Sopa ile kamyona defalarca vuran sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Esenyurt#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa