MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
GeriGündem Esenyurt'ta camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
Abone Olgoogle-news

ESENYURT'ta camilerde cuma namazı öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler koronavirüs önlemleri kapsamında minibüs, okul gibi çeşitli mekanların yanı sıra cuma namazı öncesi camilerde de dezenfekte çalışması yaptı.  Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren  belediye görevlisi Muhammet Bayrak , "Otobüslerde, bağlı bulunan okullarda dezenfekte çalışmaları başlattık.

Sıra camilerimize geldi camilerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz.  Virüslere, bakterilere karşı başlattığımız bir mücadele bu mücadeleyi de sürdürmeye devam ediyoruz.  Dezenfektan kullanıyoruz, amacımız bakterileri oluşumunu önlemek.  Bütün camilerimize gideceğiz, belirli aralıklarla" diye konuştu. 

Dezenfekte çalışmaların Esenyurt'ta bulunan 70 camide daha yapılacağı öğrenildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle