Esenyurt'ta cadde ortasında gaspa 4 tutuklama

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Esenyurt Hadımköy'de, 16 Ocak 2024 Pazar günü, saat 12.45 sıralarında meydana gelen olayda, bankadan 2 milyon lira çeken Cafer Çetin, otomobiline bindiği sırada silahlı kişiler tarafından gasbedilmişti. Cafer Çetin'in direnmesi üzerine şüpheliler, paranın yalnızca 485 bin lirasını alabilmişlerdi. Gasp anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin iki ayrı otomobille olay yerine geldiklerini ve mağduru bankadan para çekerken takip ettiklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

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Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Gürkan K.(34), Selvet K.(34), Yahya K.(25) ve Hakan A.(35), gerçekleşen gasp olayına ilişkin sorgulandı. Şüphelilerden Hakan A.'nın daha önceden 11, Gürkan K.'nın 6 ve Selvet K.'nın 6 tane suç kaydı olduğu belirlendi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.