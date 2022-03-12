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Esenyurt'ta buz tutan yollarda zor anlar

#Istanbul#Esenyurt#Kar Yağışı
Esenyurtta buz tutan yollarda zor anlar

İstanbul'da 3 gündür yağan kar etkisini sürdürürken, bazı cadde ve sokaklar buz tuttu. Esenyurt'taki caddede ilerlemeye çalışan sürücü ve yayalar zor anlar yaşarken çok sayıda araç ve yaya kaydı.

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Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan cadde ve kaldırım buz tuttu. Buz tutan kaldırımda ve yolda ilerlemeye çalışanlar zor anlar yaşadı. Sabah işe ya da markete gitmek için evlerinden çıkanlar sokaklarda güçlükle yürüdü. Çok sayıda yaya kayarak düştü.

Esenyurtta buz tutan yollarda zor anlar

Yürüyerek ilerleyemeyeceğini düşünen bir kişi yokuş aşağı kayarak gitti. Caddede ilerlemeye çalışan araç sürücüleri de yokuşu çıkamayarak kaydı. Bir araç sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu. Mahalle sakinleri eski bir battaniye yardımıyla aracı bulunduğu yerden kurtardı. 

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"YÜRÜMEKTE ZORLANIYORUZ"

Hüseyin Demir isimli mahalle sakini, "Yollar kötü. Yürümekte zorlanıyoruz. Konsere gideceğim gidebilirsem eğer. Az kar yağsa burası felç" şeklinde konuştu. Silivri'deki iş yerinden geldiğini söyleyen bir kişi de "Yollar buz. Her taraf öyle. Evim hemen bu sokakta bir 10 dakika sürecek herhalde gitmem" dedi. Bir başka mahalle sakini, "Arabalar yokuşu çıkamıyor. Geri dönüyorlar. Biz de zor yürüyoruz" diye konuştu.

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Esenyurtta buz tutan yollarda zor anlar

Esenyurtta buz tutan yollarda zor anlar

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#Istanbul#Esenyurt#Kar Yağışı

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