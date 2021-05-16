Esenyurt'ta büyük vicdansızlık! Kapısında görünce ikinci şoku yaşadı

İddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce 3 çocuğunu da alıp S.R. isimli eşini terk eden kadın 13 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki evlerine geldi. L.R. (1) ve R.R. (2) isimli çocuklarını ve eşyalarını apartmanın önüne koyan kadın, kayıplara karıştı. S.R.'nin komşusu Enver Albayrak, kapının önündeki çocukları görünce apartmandakilere haber verdi. Apartman sakinleri çocukları tanımadığını söyleyince, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından çocukları ambulansa bindirdi. Bu esnada gelen S.R., çocuklarının ambulansa alındığını görünce araya girdi. S.R. çocukların babası olduğunu söyleyince, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ÇOCUKLARI YERDE, BETON ÜZERİNDE BULDUK"

Çocukları apartmanın önünde bulan Enver Albayrak, "Dün 18.00 sıralarında 2 çocuğu gördüm. Biri 8 aylık, diğeri 2 yaşlarında vardı. Çocukları yerde, betonun üzerinde bulduk. Bir poşetin içinde çamaşır, bez vardı. Çocuğun ne kadardır yerde olduğunu bilmiyorduk. Çocuğu yukarı getirdik. Mamalarını verdik. Apartmanda kapı kapı gezmeye başladık. Kapıyı açanlar, çocukları tanımadığını söyledi. 2 ay önce annesi başkasına kaçmış. Çocukları sonra buraya getirmiş, bırakmış sonra da kaçmış" ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara