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Hürriyet
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Şahin BOZKURT-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 13:18 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta büyük vicdansızlık! Çevredekiler fark etti: Yüzünü gördüm kanlıydı, gözleri kapalıydı

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Esenyurt'ta büyük vicdansızlık! Çevredekiler fark etti: Yüzünü gördüm kanlıydı, gözleri kapalıydı
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İstanbul Esenyurt'ta bir parka ayakkabı kutusu içinde bırakılan bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yeni doğduğu belirtilen erkek bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Bebeği kafesine alan İrem Nur Yücel, “Bebekli kadın arka kapıdan girdi parkın içinde bir tur attı. Mor saçlı bir kadın vardı teyzemiz o bebeği bulmuş. Bebeği bizim kafemize getirdi. Ben bebeğin yüzünü gördüm kanlıydı, gözleri kapalıydı. Daha sonra polisler geldi.'' dedi.

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  • Büyük vicdansızlık Esenyurtta çevredekiler fark etti
  • Büyük vicdansızlık Esenyurtta çevredekiler fark etti
  • Büyük vicdansızlık Esenyurtta çevredekiler fark etti
  • Büyük vicdansızlık Esenyurtta çevredekiler fark etti
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Esenyurt'ta yürüyüş parkında ayakkabı kutusu içinde yeni doğmuş bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler bebeği parka bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.

Olay saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yürüyüş parkında meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, ayakkabı kutusu içinde olan yeni doğmuş bebeği ağacın yanına bıraktı.

Kadından şüphelenen vatandaşlar, ayakkabı kutusuna baktıklarında yüzü kanlı erkek bebek gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yüzü kanlı çıplak bir şekilde ayakkabı kutusunda duran bebeğin yaşadığını belirledi. Bebek Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler bebeği bırakan kadını gördüğünü söyleyen bir kişiyi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürüldü. Bebeği bırakan kadını bulmak için çalışma başlatıldı.

"AYAKKABI KUTUSUNDA BIRAKMIŞLAR"

Bebeği kafesine alan İrem Nur Yücel, “Bebekli kadın arka kapıdan girdi parkın içinde bir tur attı. Mor saçlı bir kadın vardı teyzemiz o bebeği bulmuş. Bebeği bizim kafemize getirdi. Ben bebeğin yüzünü gördüm kanlıydı, gözleri kapalıydı. Daha sonra polisler geldi. Ambulans geldi bebeği aldı bağı kesilmemişti galiba. Sağlıkçılar ambulansa aldılar bebek yaşıyormuş durumu iyiymiş. Bırakanı ben görmedim ama teyzemiz görmüş. Polislerle beraber ifade vermeye gitti. Sarı ayakkabı kutusunda bırakmışlar." diye konuştu.

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