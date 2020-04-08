MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta büyük panik yaratmıştı! Ev savaş alanına döndü
GeriGündem Esenyurt'ta büyük panik yaratmıştı! Ev savaş alanına döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 13:50,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta büyük panik yaratmıştı! Ev savaş alanına döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta büyük panik yaratmıştı! Ev savaş alanına döndü
Abone Olgoogle-news

İstanbul Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasına ait fotoğraflar ortaya çıktı. İstanbul İtfaiyesi tarafından paylaşılan fotoğrafta patlamanın meydana geldiği dairenin savaş alanına döndüğü görüldü.

13
  • Esenyurtta patlama olan daire içeriden görüntülendi
  • Esenyurtta patlama olan daire içeriden görüntülendi
  • Esenyurtta patlama olan daire içeriden görüntülendi
  • Esenyurtta patlama olan daire içeriden görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Esenyurt, Piri Reis Mahallesi'nde bulunan on katlı binanın 2'inci katında doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana gelmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Patlama nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken çevredeki iş yerlerinde de hasar meydana gelmişti.

Esenyurt'ta patlamanın meydana geldiği daire harabeye döndü
daha fazla video için



Patlamanın yaşandığı daireye ilişkin fotoğraflar İstanbul İtfaiyesi tarafından paylaşıldı.

Fotoğrafta patlamanın etkisi görülürken dairenin savaş alanına döndüğü görüldü. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada patlamanın doğalgaz tesisatından kaynaklandığı belirtilirken incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Esenyurtta patlama Valilikten açıklama geldi
Esenyurt'ta patlama! Valilikten açıklama geldi
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle