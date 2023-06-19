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Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşine 'başını keseceğim' mesajı atıp evini taşladı

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#İSTANBUL#Esenyurt#Polis
Esenyurtta boşanma aşamasındaki eşine başını keseceğim mesajı atıp evini taşladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 14:01

İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Karslıoğlu'na tehdit mesajları atan Hakan K. daha sonra evi taşladı. Şikayetçi olan Karslıoğlu, "Çok kez şikayetçi oldum, onun yüzünden ben de çalışamıyorum. 'Eğer çalışırsan seni bir yerde yakalayıp başını keseceğim' diye mesajlar atıyor. Boşanmak istiyorum, 1 senedir devam eden davamız var" dedi.

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Olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Karslıoğlu (28), 1 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan K. 'dan çalışmak istediği için ölüm tehditleri alıyordu. Tehditlere devam eden Hakan K. (32), 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı eve dün akşam taşla saldırdı. Saldırının ardından Karslıoğlu'nun kız kardeşi Aycan Yılmaz korkudan bayıldı.

Esenyurtta boşanma aşamasındaki eşine başını keseceğim mesajı atıp evini taşladı

Şikayetçi olan Karslıoğlu, kendisine atılan tehdit mesajlarını göstererek, daha önce defalarca eve saldırdığını iddia etti. Yaşadıklarını anlatan Karslıoğlu, "Boşanmak istiyorum, 1 senedir devam eden davamız var. Daha önce yurt dışında yaşıyordu. Şimdi de her gün gelip camları kırıyor.

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Esenyurtta boşanma aşamasındaki eşine başını keseceğim mesajı atıp evini taşladı

Çocukları benden istiyor ama çocuklar kendilerini istemiyor. Defalarca çocukları da tehdit etti.

Esenyurtta boşanma aşamasındaki eşine başını keseceğim mesajı atıp evini taşladı

Ben de çocuklarımı ona vermem. 11 yıldır evliyim, 1 yıldır boşanmaya çalışıyorum. Silah diye düşündüm ama polis silah olmadığını söyledi ama silah gibiydi. Ne yakalanıyor, ne başka bir şey. Çok kez şikayetçi oldum, onun yüzünden ben de çalışamıyorum. 'Eğer çalışırsan seni bir yerde yakalayıp kafanı keseceğim' diye mesajlar atıyor. Artık yakalanmasını istiyorum, evde ailem var" dedi.

Esenyurtta boşanma aşamasındaki eşine başını keseceğim mesajı atıp evini taşladı

"SİSLİ BOMBA GİBİYDİ"

Baba Zeki Yılmaz ise Hakan K.'nın taşla değil, sis bombasıyla saldırdığını iddia ederek, "polis silah olmadığını söylüyor ama bence bomba. Sis bombası gibiydi, içeride sis vardı. Şu an komşularım camdan izliyor, o zaman da bakıyorlar. Kimse konuşup anlatmıyor. Benim çoluk çocuğumun oturduğu odaya saldırı oldu. Ben kafamı çıkarttım onu gördüm. Kaçtılar. Polis, 'Kurşun değil, taş' diyor ama taş nerede?" dedi.

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"KÜÇÜK KIZIM KORKUDAN BAYILDI"

Anne Aslıhan Yılmaz ise "Kızım boşanmak istiyor, kızıma ev tutmadı. Çocuklara da bakmıyor. Ben de kızımı yanıma aldım. Eve saldırınca küçük kızım korkudan bayıldı, hastaneye götürdük. 10 senedir evliliklerinde sorun var, avukat tuttuk. İnşallah boşanırlar" dedi

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#İSTANBUL#Esenyurt#Polis

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