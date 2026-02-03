×
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta boşaltılan bina, hırsızların hedefi oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 10:18

İstanbul Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamına alınarak boşaltılan 3 katlı binaya giren iki kişi, kapı ve pencereleri çaldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi 1205. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 3 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılma kararı alınarak bir süre önce boşaltıldı. Çevresinde güvenlik önlemi alınmayan binaya giren kapüşonlu iki kişi, ellerindeki pense ve çekiç ile dairelerin kapı ve pencerelerini sökmeye başladı.

Kendilerini izleyen olup olmadığını aralıklarla kontrol eden şüpheliler, söktükleri eşyaları binanın bir bölümüne istifledikten sonra taşıyabildikleri kadarını alarak sokaktan ayrıldı.

O anları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

