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Esenyurt'ta bir şüpheli gözaltına alınmak istenince polis memurunu silahla yaraladı

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#Esenyurt#Polis#Saldırı
Esenyurtta bir şüpheli gözaltına alınmak istenince polis memurunu silahla yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 04:08

Esenyurt'ta hakkında arama kararı bulunan zanlının, evine gözaltı işlemi yapmak üzere gelen ekiplere silahla ateş açması sonucu bir polis memuru yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö'yü gözaltına almak üzere Yenikent Mahallesi 670. Sokak'taki ikametine gitti.

Şüpheli M.Ö'nün kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu karın bölgesine mermi isabet eden polis memuru N.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli M.Ö. etkisiz hale getirildi.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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#Esenyurt#Polis#Saldırı

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