×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta bir sitede 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt Cinayeti#Silahla Vurulanlar#Adile Naşit Bulvarı
Esenyurtta bir sitede 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 01:07

Esenyurt'ta bir sitenin koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor.

Haberin Devamı

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta yaşandı. İddiaya göre, site içerisinden silah sesleri duyulması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, binanın 5'inci kat koridorunda iki kişiyi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 şahsın da hayatını kaybettiği belirledi. Hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 adet boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor.

Öte yandan Mehmet Eren Kahramanlar'ın 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak' gibi suçlardan 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 'kasten öldürme, kasten yaralama' gibi suçlardan 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt Cinayeti#Silahla Vurulanlar#Adile Naşit Bulvarı

BAKMADAN GEÇME!