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Esenyurt'ta bir otelde yangın çıktı

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#Esenyurt#Otel Yangını#İtfaiye Ekipleri
Esenyurtta bir otelde yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 05:17

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin eksi ikinci katındaki çamaşırhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otel dumanla kaplandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin üst katlarında ve terasta mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta ayakta müdahale edildi.

Ekiplerin bir saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

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#Esenyurt#Otel Yangını#İtfaiye Ekipleri

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