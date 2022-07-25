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Esenyurt'ta bir kadın kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı

#İstanbul#Esenyurt#Saldırı
Esenyurtta bir kadın kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı

Esenyurt’ta bir kadın oturduğu sitenin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kadın ağır yaralanırken cadde üzerinde seyir eden bir kişi de hafif yaralandı. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

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Olay, akşam saatlerinde Esenyurt, Pınar mahallesi Sivas Kongre caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Mine C. Oturduğu sitenin önünde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerine geldikleri motosiklet ile hızla uzaklaşırken saldırı sonucu talihsiz kadın ağır yaralandı. O esnada oradan geçen başka bir kişi de saldırganların silahından çıkan kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı iki kişiyi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar yapan polis ekipleri saldırı düzenleyen şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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#İstanbul#Esenyurt#Saldırı

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