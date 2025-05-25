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Esenyurt'ta bir baba, tartıştığı oğlunu silahla vurdu

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#İstanbul#Esenyurt#Polis
Esenyurtta bir baba, tartıştığı oğlunu silahla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 02:09

İstanbul Esenyurt'ta bir otelin önünde çıkan tartışmada baba, oğlunu bacağından silahla vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alındı.

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Olay, saat 23.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konakladıkları otelin önünde baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İstanbul#Esenyurt#Polis

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