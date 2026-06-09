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Esenyurt'ta bina çatısında yangın! Korku dolu anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Çatı#Yangın
Esenyurtta bina çatısında yangın Korku dolu anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 14:49

Esenyurt’ta bir binanın çatısında çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevler kısa sürede bitişikteki 4 apartmanın çatısına sıçradı.

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Esenyurt, Pınar Mahallesi 1250. sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevler kısa sürede bitişikteki 4 binanın çatısına sıçradı.Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, yangın çıkan binanın yakınında bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler tahliye edildi. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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