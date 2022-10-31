Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta bildirim geldi; dükkanındaki hırsızlığı canlı yayında izledi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Polis
Esenyurtta bildirim geldi; dükkanındaki hırsızlığı canlı yayında izledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 15:45

İstanbul Esenyurt’ta kar maskeli 4 kişi, girdikleri oto servisinden motor yağı ve antifriz çaldı. İş yeri sahibi telefonuna gelen bildirim ile o anları canlı canlı izledi. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan oto servisinde gerçekleşti. Kamyonetle dükkana gelen maskeli 4 kişi, camı kırarak içeri girdi. 300 bin lira değerinde olduğu belirtilen motor yağı ve antifrizi araçlarına yükleyen hırsızlar, geldikleri araçla kaçtı. Sabah güvenlik sistemine bildirim gelmesi üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi Mehmet Kul, hırsızlık anını canlı canlı izledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Esenyurtta bildirim geldi; dükkanındaki hırsızlığı canlı yayında izledi

İş yeri sahibi Mehmet Kul, "Pazar günü sabah 07.50’de alarm sisteminden bana bir bildirim geldi. Kameraya baktığımda, yüzleri maskeli ellerinde eldiven olan 4 kişi gördüm. İçerdeki kolileri araçlarına atıyordular. Araçlarını dükkânın yan kısmına park ederek camı kırarak içeri girmişler." dedi.
Esenyurtta bildirim geldi; dükkanındaki hırsızlığı canlı yayında izledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenyurt#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat