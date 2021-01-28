MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta aynı kahvehane 4'üncü kez basıldı! Sahibine neden açtığı sorulunca...
GeriGündem Esenyurt'ta aynı kahvehane 4'üncü kez basıldı! Sahibine neden açtığı sorulunca...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 28.01.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta aynı kahvehane 4'üncü kez basıldı! Sahibine neden açtığı sorulunca...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği için 3 kez ceza kesilen kahvehaneyi polis ekipleri 4'üncü kez bastı. Kahvehane sahibine tedbirlere uymayıp, neden iş yerini açtığı sorulunca "Ben bu koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri sürekli bu ortamdayız" dedi. İşyerindeki 18 kişiye 62 bin 442 lira ceza yazıldı.

Koronavirüs nedeni ile getirilen kısıtlamalara bir kahvehanenin uymadığı bilgisini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. İşyeri baskınında içeride 18 kişinin iskambil ve okey oynadığı tespit edildi. İşyerindeki 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza kesildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

"KORONAVİRÜSE İNANMIYORUM"


Öte yandan kahvehane sahibine tedbirlere uymayıp, neden iş yerini açtığı soruldu. İş yeri sahibi ise, "Zaman geçsin diye, kendi kendimize oyun oynuyorduk. Ben bu koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri sürekli bu ortamdayız. Bu 4'üncü ceza oldu" diyerek cevap verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle