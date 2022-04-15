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Esenyurt'ta ayakkabı hırsızlığı kamerada

#Esenyurt#Ayakkabı#Hırsızlık
Esenyurtta ayakkabı hırsızlığı kamerada

Esenyurt'ta sırt çantasıyla girdiği binada beğendiği ayakkabıyı çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1811. Sokak'taki apartmanda 10 Nisan Pazar saat 20.30 sıralarında yaşandı. Sırt çantası ve yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheli, binaya girdi. Katları tek tek dolaşan şüpheli, birçok ayakkabının olduğu dairenin önünde durdu.

Esenyurtta ayakkabı hırsızlığı kamerada

Ayakkabıları inceleyen şüpheli, daha sonra bir çift ayakkabıyı alarak hızla uzaklaştı. Dairede oturanlardan biri ayakkabısını kapının önünde bulmayınca güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde şüphelinin apartmana girdiğini ve ayakkabıyı çaldığını görünce polise haber verdi.

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#Esenyurt#Ayakkabı#Hırsızlık

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