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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta AVM önlerinde yoğun kalabalık

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Esenyurt'ta AVM önlerinde yoğun kalabalık

Esenyurt'ta, kısıtlama olmadan geçen cumartesi gününde vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Esenyurt Meydanı ve alışveriş merkezi önünde yoğunluk yaşandı.

Esenyurt'ta kısıtlamasız Cumartesi gününde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Aileleri ile koronavirüse rağmen Esenyurt Meydanı ve alışveriş merkezlerine gezmeye gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar banklarda oturup vakit geçirirken, bazıları da fotoğraf çektirdi.

Esenyurtta AVM önlerinde yoğun kalabalık

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