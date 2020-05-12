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Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Esenyurt’ta ATM'den parasına çekemeyen engelliye polis yardım etti

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Esenyurt’ta ATM'den parasına çekemeyen engelliye polis yardım etti
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ESENYURT’ta engelli aracı ile geldiği meydanda ATM'den parasını çekemeyen engelliye, polis yardım etti.

Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki Esenyurt Meydanı’na akülü aracı ile gelen konuşma ve yürüme engelli bir kişi, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekibi görünce el işaretiyle yardım istedi. Gelen polis, konuşamayan engelli ile güç de olsa iletişime geçti ve onun yanındaki ATM kartı ile parasını çekemediğini öğrendi. Polis memuru ATM sırasına girdi, engellinin verdiği şifre ile ulaştığı hesaptaki 310 TL'yi çekerek verirken “Bu parayı çantana koy ve kapat. Hemen evine git” uyarısında bulundu.

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