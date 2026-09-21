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Esenyurt'ta asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

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#Esenyurt'ta Silahlı Çatışma#Asker Eğlencesi Kavgası#İstanbul'da Silahlı Saldırı
Esenyurtta asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 09:37

Esenyurt’ta asker eğlencesi sırasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi Nur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Esenyurtta asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Çıkan tartışma büyürken olay sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurtta asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Yaşanan silahlı, bıçaklı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#Esenyurt'ta Silahlı Çatışma#Asker Eğlencesi Kavgası#İstanbul'da Silahlı Saldırı

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