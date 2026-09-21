Esenyurt'ta asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt İstiklal Mahallesi Nur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde asker eğlencesi sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyürken olay sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada silahla ateş edilmesi sonucu bir kişi yaralanırken bir kişi de bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Yaşanan silahlı, bıçaklı kavga ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.