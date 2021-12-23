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Esenyurt’ta aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar

#Esenyurt#Polis#Hırsızlık

Esenyurt’ta sahibi tarafından evinin önüne park edilen otomobil, hırsızlıklar tarafından çalındı. 2 hırsız aracı çalıştıramayınca iterek çalarken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aracını evinin önüne park ederek işe giden Gökhan Kanlıdere, iki gün sonra işten döndüğünde aracını park ettiği yerde bulamadı. Polise başvuran Kanlıdere, aracının otoparka çekildiğini düşündü. Ardından aracının otoparkta da olmadığını anlayan vatandaş, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde iki şüpheli şahsın gece saatlerinde aracı iterek çaldığını gördü. Yaşadığı ilk şokun ardından hırsızlığı polise bildirdi.

"BU ARABAYI BİLE DİREKSİYON SALLAYARAK KAZANIYORUZ’’

Gökhan Kanlıdere, olayın geçtiğimiz hafta Salı günü meydana geldiğini ve evde kimse olmadığını belirterek, "Ben tır şoförlüğü yapıyorum, Salı günü akşam evden çıktım ve Perşembe günü geri geldim. Arabamın yerinde olmadığını gördüm. Emniyete şikayetçi oldum ancak olaydan üç gün sonra gelebildim. Olayı güvenlik kamerasından izledim ve her şey net bir şekilde görülüyordu. Kamera görüntülerinde iki kişinin olduğunu gördüm. Birisi arabanın direksiyonuna geçiyor, diğeri ise arabayı itiyordu. Aracı iterek götürüp çaldılar. Binamızın haricinde yakın yerlerde güvenlik kamerası olmadığı için nereye götürdüklerini henüz bulamadı. 50 bin lira zararım var. Bu arabayı bile direksiyon sallayarak kazanıyoruz. Benim gibi nice mağdurlar var belki işe gidip 15 gün gelmeyen var. Emniyet mensuplarına söyledik ve haber bekliyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok ’’ dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki hırsızın sokakta aracın yanına gelerek çevreyi kontrol ettiği ardından da bir kişinin aracın direksiyonuna oturduğu diğerinin ise aracı iterek götürdüğü görülüyor. Polis her yerde kaçan şüphelileri arıyor.

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#Esenyurt#Polis#Hırsızlık

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