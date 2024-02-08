Esenyurt'ta alışveriş merkezindeki eylemde 4 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa'daki bir tekstil firmasında çalışan işçilerin sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldığı iddiasıyla 24 kişilik grup, firmanın Esenyurt'ta bir AVM'de bulunan mağazası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Basın açıklaması sırasında polis ekipleriyle 24 kişilik grup arasında arbedede çıktı; 4 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden D.Ç. ve B.A., N.U. ve S.K.'nın "Terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olduğu ve işçi olmadıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.