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Esenyurt'ta alıkoyduğu çocuğu öldüren ve polise ateş açan cinsel istismar şüphelisi öldü

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#Esenyurt#Cinayet#Çocuk İstismarı
Esenyurtta alıkoyduğu çocuğu öldüren ve polise ateş açan cinsel istismar şüphelisi öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 12:55

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel istismar' şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan 22 yaşındaki Murat Özer yanında zorla tuttuğu 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım'ı silahla vurarak öldürüp, kendi kafasına ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 5 gündür tedavi gören Murat Özer hayatını kaybetti.

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Olay, 2 Aralık'ta Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli Murat Özer tarafından silahla ateş açıldı. Polis memuru N.Y. ağır yaralandı.

Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

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Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan Murat Özer ile evde zorla tuttuğu İsmail Selim Yıldırım'ı yaralı halde buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli Özer ile evde tutulan Yıldırım'a müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından, Murat Özer de bugün hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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#Esenyurt#Cinayet#Çocuk İstismarı

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