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Esenyurt'ta alevlerin sardığı binada can pazarı: 1'i bebek 5 kişi böyle kurtarıldı

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#İstanbul Yangın#Esenyurt Kurtarma Operasyonu#Bebek Yangından Kurtarıldı
Esenyurtta alevlerin sardığı binada can pazarı: 1i bebek 5 kişi böyle kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 10:58

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında üst katta mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1897'nci Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurtta alevlerin sardığı binada can pazarı: 1i bebek 5 kişi böyle kurtarıldı

Alevlerin kısa sürede tüm katı sarması nedeniyle binadan çıkamayan en üst kattakiler mahsur kaldı. Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, 5'inci katta mahsur kalan 1 bebek, 2 çocuk ve 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Esenyurtta alevlerin sardığı binada can pazarı: 1i bebek 5 kişi böyle kurtarıldı

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Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#İstanbul Yangın#Esenyurt Kurtarma Operasyonu#Bebek Yangından Kurtarıldı

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