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Esenyurt’ta alev alev yanan otobüs küle döndü! 'Camlar patladı, adam bayıldı'

#Esenyurt#Yolcu Otobüsü#Yangın

Esenyurt’ta, park halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü yanarak küle döndü. Otobüs şoförü yangını fark edip son anda kendini dışarı atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt Battal Gazi Mahallesindeki bir sokakta park halinde bulunan 39 ABH 796 plakalı Kadir İbaç’a ait şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Aracın içinde uyuyan şoför dumanı fark edip, komşularının uyarması üzerine kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, otobüs küle döndü. Otobüsün şoförü ise gözyaşlarını tutamadı. 

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"CAMLAR PATLADI"

Görgü tanığı Muhammed Özakış, "Adam 15 dakika önce gelmişti. Ondan sonra motorundan duman çıktı. Arkadan yanmaya başladı. Camlar patladı. Adam bayıldı. Aracın sahibi içine girdi, çıktı sonra da bayıldı" şeklinde konuştu.

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Yaşananları anlatan Salih Satılmış, "Araç park halindeydi. Arka kısmından alev alıyor. İçinde arkadaş yatıyor ama komşular cama vuruyor. Ön kapıdan çıkıyor. Yaralanan yok. Yoldan gelen bir otobüs. Burada park halindeydi" dedi.

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#Esenyurt#Yolcu Otobüsü#Yangın

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