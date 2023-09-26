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Esenyurt'ta alacak verecek kavgası! Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

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#İstanbul#Esenyurt#Polis
Esenyurtta alacak verecek kavgası Boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 23:49

İstanbul Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan kavgada Seçkin B. boğazından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheli Bayram K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

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Olay, akşam saatlerinde, Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

İddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden Seçkin B. ile Bayram K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram K., Seçkin B.'yi boğazından bıçakladı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde yere yığılan Seçkin B., olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinde yakaladıkları Bayram K.'yı gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. 

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#İstanbul#Esenyurt#Polis

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