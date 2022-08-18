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Esenyurt'ta Akşener'in ziyareti sırasında gerginlik

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#İyi Parti#Meral Akşener#Esenyurt
Esenyurtta Akşenerin ziyareti sırasında gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 16:11

Esenyurt'ta, darbedilen partilileri ziyarete gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir kişi arasında gerginlik çıktı. Akşener'in "Yalancısın" dediği kişiyi korumalar uzaklaştırdı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde saldırıya uğrayan partililere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"KORKAK SALDIRIYI LANETLEMEK ÜZERE BURADAYIZ"

Akşener, "Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede." ifadelerini kullandı.

Esenyurtta Akşenerin ziyareti sırasında gerginlik

Akşener, "Biliyorum ki, arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey" dedi.

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GERGİNLİK ÇIKTI

Akşener yaptığı açıklamanın ardından, kendisi ile görüşmek istediğini söyleyen bir kişi ile bir süre konuştu. "Başınızdaki başörtüsünü çıkardınız önünüze attınız" sözlerine sinirlenen Akşener, "Yalancısın" diyerek tepki gösterdi. Meral Akşener'in tepki gösterdiği kişiyi korumalar yanından uzaklaştırdı. Bu sırada ufak çapta arbede yaşandı.

Esenyurtta Akşenerin ziyareti sırasında gerginlik

Esenyurtta Akşenerin ziyareti sırasında gerginlik

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İyi Parti#Meral Akşener#Esenyurt

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