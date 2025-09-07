Esenyurt'ta akılalmaz olay: Balkondan çocuklara soğan attı

Haberin Devamı

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olan apartmanın 4'üncü katında oturan bir kişi sessiz olmaları için uyarıda bulundu. Çocuklar bu uyarıya aldırmayarak oyunlarını sürdürdü.

Sinirlenen kişi bu kez bağırmaya başlayarak, mutfaktan aldığı soğanları çocuklara fırlatmaya başladı. Çocuklar öfkelenen kişiyi soğanları attığı sırada cep telefonuyla görüntüledi. Yaşananları cep teleofnu kamerasına kaydeden çocuklar daha sonra sokaktan uzaklaştı. (DHA)