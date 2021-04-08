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GeriGündem Esenyurt'ta 5 yaşındaki Serdar'a polisten doğum günü sürprizi
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Ali Çağlar TİNBEK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta 5 yaşındaki Serdar'a polisten doğum günü sürprizi

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ESENYURT'ta polis ekipleri, 5 yaşındaki Serdar'ın doğum gününü kutlayarak, hediye verdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 6 Nisan'da giden bir vatandaş, polisleri çok seven 5 yaşındaki oğlu Serdar'ın doğum günü olması nedeniyle kendisine sürpriz yapılması talebinde bulundu. Aynı gün saat 20.00 sıralarında Motosikletli Yunus Timleri görevlileri de eve giderek Serdar'ın doğum gününü kutladı. Polisler çocuğa oyuncak polis arabası hediye etti. Koronavirüs tedbirlerine de dikkat edilerek doğum günü kapıda kutlandı. Serdar, doğum gününü kutlayan polislere teşekkür etti.

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