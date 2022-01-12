Esenyurt’ta 5 katlı apartmanda yangın

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Esenyurt Fatih Mahallesi 879. Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın zemin katında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar kendi imkanları ile dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, apartmanda hasar oluştu.



Yaşananları anlatan Halil Uçar, "Duman çıkmış, binayı sarmış. Ondan sonra milleti dışarı çıkarmışlar. Mahsur kalan olmadı. Zaten milletin hepsi dışarıdaydı" dedi.