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HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta 4 katlÄ± binanÄ±n çatÄ±sÄ± yandÄ±! Alevleri gözyaÅŸlarÄ± içinde izledi
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Alper Korkmaz - Erol DEÄžÄ°RMENCÄ° / Ä°STANBUL, (DHA) -
Haber GiriÅŸ: 06.05.2021 - 13:27 | Son GÃ¼ncelleme:

Esenyurt'ta 4 katlÄ± binanÄ±n çatÄ±sÄ± yandÄ±! Alevleri gözyaÅŸlarÄ± içinde izledi

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Esenyurt'ta 4 katlÄ± binanÄ±n çatÄ±sÄ± yandÄ±! Alevleri gözyaÅŸlarÄ± içinde izledi

Esenyurt'ta 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ± alev alev yandÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nÄ± bina sakinlerinden bir kadÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde izledi.Â

Yunus Emre Mahallesi 440. Sokak Ã¼zerinde bulunan 4 katlÄ± apartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevleri gÃ¶renler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, apartman sakinleri binayÄ± boÅŸalttÄ±.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. ApartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda hasar oluÅŸtu. Bina sakinlerinden bir kadÄ±n da gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde yangÄ±nÄ± izledi.Â 

Esenyurtta 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ± yandÄ± Alevleri gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde izledi

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