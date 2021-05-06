Yunus Emre Mahallesi 440. Sokak Ã¼zerinde bulunan 4 katlÄ± apartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevleri gÃ¶renler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, apartman sakinleri binayÄ± boÅŸalttÄ±.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. ApartmanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda hasar oluÅŸtu. Bina sakinlerinden bir kadÄ±n da gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde yangÄ±nÄ± izledi.Â

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara

Kripto Para PiyasalarÄ± iÃ§in Bigpara