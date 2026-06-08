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Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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#Esenyurt#Yangın#Çatı Yangın
Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 01:19

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıyı saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

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Yangın, Örnek Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1352 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısından yükselen alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahalle sakinleri binada oturanları uyararak dışarı çıkmalarını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar oluştu.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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#Esenyurt#Yangın#Çatı Yangın

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