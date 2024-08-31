Esenyurt'ta 32 katlı sitede korkutan yangın: Mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor

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İstanbul'da saat 11.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan 34 katlı site içindeki bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı bir anda dumanlar sarınca, dairelerde yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan çocuk itfaiye çalışanının kucağında site karşısında bulunan özel hastane aciline getirildi. İtfaiye ekiplerinin binadaki tahliye çalışması devam ediyor.