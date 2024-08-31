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Esenyurt'ta 32 katlı sitede korkutan yangın: Mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor

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#Esenyurt#Site#Yangın
Esenyurtta 32 katlı sitede korkutan yangın: Mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 12:29

İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi. Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'da saat 11.00 sıralarında Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan 34 katlı site içindeki bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı bir anda dumanlar sarınca, dairelerde yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan çocuk itfaiye çalışanının kucağında site karşısında bulunan özel hastane aciline getirildi. İtfaiye ekiplerinin binadaki tahliye çalışması devam ediyor.

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#Esenyurt#Site#Yangın

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