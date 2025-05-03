×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta 3 katlı fabrikada yangın!

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 08:31

Esenyut Kıraç'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3030 sokakta bulunan 3 katlı Esenyurt Kıraç'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının çatısında saat 07.30 sıralarında çıktı. Yangın çatıdan üst katta bulunan kumaşların olduğu depoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan depoya ve çatıdaki alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken çatıda ve en fabrikanın üst katında maddi hasar meydana geldi.Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor

Esenyurtta 3 katlı fabrikada yangın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Fabrika#Yangın

BAKMADAN GEÇME!