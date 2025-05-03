Esenyurt'ta 3 katlı fabrikada yangın!

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Yangın Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3030 sokakta bulunan 3 katlı Esenyurt Kıraç'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının çatısında saat 07.30 sıralarında çıktı. Yangın çatıdan üst katta bulunan kumaşların olduğu depoya sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan depoya ve çatıdaki alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken çatıda ve en fabrikanın üst katında maddi hasar meydana geldi.Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor



