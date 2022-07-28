Esenyurt'ta 228 kilogram uyuşturucu yakalandı

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Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucuyla mücadele” çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Esenyurt’ta yeni bir adres tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipte, söz konusu adresin uyuşturucu çoğaltma merkezi olduğu saptandı. Belirlenen adrese dün gece operasyon düzenlendi. Baskında yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 228 kilogram 400 gram likit metamfetamin, 520 gram kristal metamfetamin ve 30 litre aseton ele geçirildi. Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.