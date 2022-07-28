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Esenyurt'ta 228 kilogram uyuşturucu yakalandı

#Esenyurt#Uyuşturucu#Gözaltı

Esenyurt'ta eve düzenlenen operasyonda 228 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucuyla mücadele” çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Esenyurt’ta yeni bir adres tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipte, söz konusu adresin uyuşturucu çoğaltma merkezi olduğu saptandı. Belirlenen adrese dün gece operasyon düzenlendi. Baskında yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurtta 228 kilogram uyuşturucu yakalandı

Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 228 kilogram 400 gram likit metamfetamin, 520 gram kristal metamfetamin ve 30 litre aseton ele geçirildi. Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Esenyurt#Uyuşturucu#Gözaltı

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