Esenyurt’ta 2 bin 112 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri olmak üzere toplanda 2 bin 112 personel katıldı. İlçede kurulan 102 uygulama noktasında durdurulan araçlar didik didik aranarak içerisinde bulunan bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 3 polis helikopteri ve 6 dron ise havadan takip etti. Uygulamalar havadan dron ile görüntülenirken, ekiplerin denetimlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.