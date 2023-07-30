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Esenyurt’ta 2 bin 112 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması

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#Esenyurt#Denetim#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 23:52

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 bin 112 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, araçlar didik didik arandı, polis ekipleri Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Uygulama noktaları havadan dron ile görüntülendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri olmak üzere toplanda 2 bin 112 personel katıldı. İlçede kurulan 102 uygulama noktasında durdurulan araçlar didik didik aranarak içerisinde bulunan bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 3 polis helikopteri ve 6 dron ise havadan takip etti. Uygulamalar havadan dron ile görüntülenirken, ekiplerin denetimlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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#Esenyurt#Denetim#Polis

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