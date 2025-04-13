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Esenyurt’ta 17'lik cani kamerada! Eski sevgilisini bıçakladı, annesini öldürdü... Cesedin başında saatlerce bekledi

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#İstanbul#Esenyurt#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 12:27

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 17 yaşındaki Hasan Evran eski kız arkadaşının evine gitti. Evran kapıyı açan eski kız arkadaşının annesi Sevda Gül’ü çekiçle canice katletti. Evde saatlerce eski kız arkadaşını bekleyen Evran, Melisa N.G.’yi geldiğinde bıçakla boynundan yaralayıp kaçtı. Öte yandan katil zanlısı Hasan Evran'ın eve giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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İstanbul Esenyurt’ta önceki gün iddiaya göre, eski sevgilisi Melisa N.G. (17) ile tartışan Hasan Evran (17), kendisiyle görüşmek istemeyen kız arkadaşının evine gitti. Hasan Evran kapıyı açan eski sevgilisinin annesi Sevda G.’yi (49) iterek içeri girdi.

Anneyle tartışan Hasan Evran, evdeki çekici alarak mutfağa kaçan Sevda G.’yi kafasına defalarca vurarak öldürdü. Evde yaklaşık 4 saat bekleyen ve çeşitli suçlardan sabıkası olan Hasan Evran, saat 19.45 sıralarında staj gördüğü işyerinden dönen ve kapıyı açıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaşan Melisa’yı boğazından bıçakladı.

ÖĞRETMENİ YAKALATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde anne Sevda G.’nin kafatasının parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt’ta 17lik cani kamerada Eski sevgilisini bıçakladı, annesini öldürdü... Cesedin başında saatlerce bekledi

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Hastaneye kaldırılan Melisa’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kimliği tespit edilen Hasan Evran’ı okuldan öğretmeni vasıtasıyla Bahçeşehir’de bir adreste yakaladı.

Esenyurt’ta 17lik cani kamerada Eski sevgilisini bıçakladı, annesini öldürdü... Cesedin başında saatlerce bekledi

Polis, olayda kullanılan çekici bir çöp konteynerinde buldu. Ailesi tarafından kısa süre önce kayıp başvurusu yapıldığı tespit edilen şüpheli Hasan Evran, Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. (Emin Mert KIRARSLAN/Hürriyet)

Esenyurt’ta 17lik cani kamerada Eski sevgilisini bıçakladı, annesini öldürdü... Cesedin başında saatlerce bekledi

OLAY GÜNÜNE AİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Hasan Evran’in binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da Melisa N.G.’nin eve geldiği görüldü.

Esenyurt’ta 17lik cani kamerada Eski sevgilisini bıçakladı, annesini öldürdü... Cesedin başında saatlerce bekledi

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#İstanbul#Esenyurt#Cinayet

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