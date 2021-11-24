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Esenyurt'ta 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi!

#Doğal Gaz#Site#Esenyurt
Esenyurtta 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi

İstanbul Esenyurt'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı fatura borcu nedeniyle kesildi. Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tura, "İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istedik. Ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür" dedi.

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Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendi. Havaların soğuduğu günlerde doğal gazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

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"SOĞUKTA ÜŞÜYORLAR"

Site sakinlerinden Mesut Baykal, "Bugün sabah doğal gazımızın kesildiğini anladık. Ocağı açtığımızda hiçbir şekilde çalışmıyor. Sıcak suyumuzun olmadığını fark ettik ve sonrasında hiçbir şekilde ısınma ile alakalı maalesef çalışmadığını gördük. Burada yaklaşık 4 bin hane halkı mağdur durumda. Soğukta üşüyorlar. Burada ciddi bir mağduriyet var. İGDAŞ bizim sitemizin ödenmeyen borçlar yüzünden kesildiğini söyledi. Zor bir dönemden geçiyoruz, insanlar borcunu ödeyemiyorlar ama insanların bu mağduriyeti yaşaması ne kadar doğru" dedi.

"HERKES MAĞDUR"

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Site içerisinde esnaflık yapan Ali Akçiçek, "Buradaki olay site yönetimimizin İGDAŞ'a olan borcundan dolayı. İGDAŞ ana hattan doğalgazı kesmiş. Burada bir çok esnaf ve daireler yönetime bağlı değil direkt İGDAŞ'a bağlı olarak faturalarımızı ödüyoruz. Ama ana hattan kesildiği için bütün siteyi zor durumda bıraktı. Doğal gaz sabahtan beri yok. Burada esnafım dükkanım 24 saattir kapalı. Yarın sabah 200 kişilik yemek vermem gerekecek sabah ne yapacağımı düşünüyorum. Küçük çocuğu olanlar var, hastalığı olanlar var, yaşlısı olanlar var. Bütün insanlar mağdur durumda şu anda" diye konuştu.

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"BU BİR ZULÜMDÜR"

Site yönetim kurulu başkanı Zafer Tura, "İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istedik. Çok şükür bugüne kadar yapmış olduğumuz yapılandırmaları yerinde ve gününde ödeme yaptık. Geçmiş olduğumuz pandemiden dolayı burada yaşayan site sakinleri işlerini kaybetti. Mekanları kapananlar oldu. Bizler de site sakinlerimize yardımcı olduk. Evet, site sakinlerinden bizlere borcu olanlar var. Şu anda borcu olmayan site sakinlerimiz o kadar mağdur durumda ki, biz oradaki yetkili kişiye söyledik. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür. Biz pazartesi günü ödeme vaadinde bulunduk. Bir kısmının ödemesini yaptık, bir kısmının ödemesi de bugün olacaktı. Pazartesi ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi. Sağlık çalışanlarımız var. 'Sayın başkanım diyor Kovid hastasının yanından geldim duş almam gerekiyor ama gazlar kesik suyumuz yok' diyor" şeklinde konuştu.

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#Doğal Gaz#Site#Esenyurt

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