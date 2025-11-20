×
Gündem Haberleri

Esenyurt'ta 13 yaşındaki Eren Yılgın, evde ölü bulundu! Zehirlenme şüphesi... Dışarıdan tavuk döner sipariş etmiş

İstanbul Esenyurt'ta 13 yaşındaki Eren Yılgın, işten dönen annesi tarafından evde ölü bulundu. Baba Salih Yılgın, "Zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam, adli tıp raporu çıkar ona göre cezası olan cezasını çekecek" dedi. Yılgın'ın akşam dışarıdan sipariş ederek yediği tavuk dönerden zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerine iş yerinden numune alındı. İş yeri, inceleme sonuçları çıkana kadar mühürlendi.

Olay, dün saat 19.16 sıralarında Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası işte olduğu için evde yalnız kalan Eren Yılgın, annesi tarafından baygın halde bulundu. Oğlunu hareketsiz yatarken gören anne, binanın altındaki eczanenin sahibine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Eren Yılgın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheli ölüm nedeniyle evde ve çevrede inceleme başlattı. Yılgın'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'ZEHİRLENME ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYORLAR'

Oğlu hayatını kaybeden baba Salih Yılgın, “Çocuğumun hiçbir şeyi yoktu. Sadece dışarıdan yemek söyledi. Onu yedikten sonra ben evden çıktım. Sipariş geldiğinde ben evdeydim. Ben işe gitmek için dışarı çıktım. Annesi de işteydi. Çocuğumun telefonuna ulaşamadık. 17.20'de annesiyle görüşüyor çocuk. Geldiğinde çocuğum yerdeydi. Savcı bey sürecin devam ettiğini söyledi. Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruyorlar. Yemek söylediğimiz yer belli. Aynı yerden yemek sipariş edip zehirlenen kimseyi duymadım. Kimsenin ekmeğiyle de oynayamam. Rapor çıkmadan bir şey demem yanlış olur. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam, adli tıp raporu çıkar ona göre cezası olan cezasını çekecek" dedi.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ NUMUNE ALDI

Eren Yılgın'ın hayatını kaybetmeden önce dışarıdan sipariş vererek tavuk döner yediği belirlendi. Zehirlenme şüphesi nedeniyle İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin tavuk döner siparişi verilen iş yerine giderek incelenmek üzere numune aldığı öğrenildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

İş yeri, inceleme sonuçları çıkana kadar mühürlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Eren Yılgın'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yılgın'ın Esenyurt Uhud Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

