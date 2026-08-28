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Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Zincirleme Kaza#TEM Bağlantı Yolu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 06:46

Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 FT 3337 plakalı kamyonet seyir halinde ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücüsü aşağı inerek yardım bekledi. O esnada çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Aynı yönde seyir halinde olan 16 ANR 415 plakalı motosiklet ve plakası belli olmayan çok sayıda otomobil kamyonete çarparak durabildi. 1 otomobile yardıma koşan vatandaş, kalabalığa çarparak durabildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kazada 2'si ağır toplamda 6 yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar hemen bölgedeki en yakın devlet hastanesine sevk edildi.

Esenyurtta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2si ağır 6 yaralı

Polis ekipleri yolu kapatarak güvenli bir çalışma başlattı. Yol temizlenerek, bölgeye çekici ve vinç sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ve kamyonet çekilmesi ile trafik normale döndü.

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11 aracın karıştığı kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Esenyurtta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2si ağır 6 yaralı

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#Esenyurt#Zincirleme Kaza#TEM Bağlantı Yolu

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