Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:
Kaza, saat 05.00 sıralarında Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 FT 3337 plakalı kamyonet seyir halinde ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücüsü aşağı inerek yardım bekledi. O esnada çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.
Aynı yönde seyir halinde olan 16 ANR 415 plakalı motosiklet ve plakası belli olmayan çok sayıda otomobil kamyonete çarparak durabildi. 1 otomobile yardıma koşan vatandaş, kalabalığa çarparak durabildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kazada 2'si ağır toplamda 6 yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar hemen bölgedeki en yakın devlet hastanesine sevk edildi.
11 aracın karıştığı kaza ile ilgili inceleme sürüyor.