Esenyurt'ta 100 bin kaçak üretilen maske ele geçirildi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, ihbar üzerine Esenyurt Fatih Mahallesi 887 Sokak üzerinde bulunan bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyona İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de katıldı. İş yerinin ruhsatsız olduğu, maske üretimi için gerekli izinlerinin de bulunmadığı tespit edildi. Operasyonda yaklaşık olarak 25 bini hazır, 75 bin adet de dikilmek üzere hazır bekleyen toplam 100 bin cerrahi maske ele geçirildi. Zabıta ekipleri iş yerine cezai işlem uyguladı. Ele geçirilen maskeler ise il sağlık müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.